Замглавы Солнечногорска проверил территории поселков Голубое и Андреевка

В поселках городского типа Голубое и Андреевка прошел выездной осмотр территорий с участием первого заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилла Типографщика и сотрудников Управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства. Проверка была направлена на анализ состояния прилегающих территорий и выполнение обязательных санитарно-гигиенических требований.

В ходе мониторинга представители администрации оценили качество очистки от снега, регулярность вывоза отходов, а также общее санитарное состояние торговых точек и мест оказания услуг жителям. В результате мониторинга зафиксировали ряд нарушений, включая плохую расчистку подъездных путей и прилегающих участков от снега и наледи, наличие сосулек, отсутствие противоскользящей обработки. Кроме того, выявили случаи несанкционированной торговли и незаконного размещения рекламы.

«Вижу рост жалоб жителей на неудовлетворительное санитарное состояние объектов потребительского рынка. До конца месяца усилим работу на этой территории», — сказал Кирилл Типографщик.

По итогам выезда ответственным службам поручили усилить надзор за ситуацией в указанных населенных пунктах, выдать предписания владельцам объектов и устранить все выявленные нарушения. Также предусмотрено проведение повторного контрольного мероприятия.