Замглавы Солнечногорска проверил ремонт котельной в микрорайоне Миронцево

В городском округе в рамках реализации государственной программы 2025 года полным ходом идет модернизация ключевых объектов теплоснабжения. Первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин лично проинспектировал ход работ в Миронцеве.

На данный момент в котельной ведутся работы по установке двух новых котлов отечественного производства, монтажу современной запорной арматуры, ремонту системы химической водоподготовки и деаэратора, а также обновлению системы управления, что позволит существенно повысить эффективность работы оборудования.

«Работа идет по графику, видна слаженность подрядчика. Завершение всех мероприятий позволит обеспечить стабильное и эффективное отопление жилых домов и социальных учреждений микрорайона Миронцево к началу нового отопительного сезона», — отметил Александр Кузьмин.

Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону запланирована замена трех котлов и установка новых теплообменников. Ожидается, что оборудование будет поставлено к концу июля, после чего начнется его монтаж.