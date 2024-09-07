Замглавы Солнечногорска проверил работы по благоустройству деревни Голубое
Обход территории провели в деревне Голубое в Солнечногорске. Заместитель главы муниципалитета Максим Барков проверил благоустройство и содержание территории, детских площадок и озера.
Проверка выявила недостатки в покосе травы, уборке вдоль дорог и на контейнерной площадке. На детской площадке требуется привести в порядок качели: смазать их и установить защиту на цепи. Заместитель главы на месте поручил ответственным устранить замечания в кратчайшие сроки.
«Был выявлен ряд проблем, связанных с благоустройством. По итогам обхода рекомендовал застройщику, который проводит работы, и поручил нашему муниципальному бюджетному учреждению привести в порядок территорию», — отметил Максим Барков.
Особое внимание он уделил набережной Новоголубовского озера, где продолжается укладка тротуарной плитки.
Специалисты проводят подобные обходы для мониторинга качества содержания территории и оперативного устранения недостатков каждую неделю.
Жители могут сообщить о замечаниях по благоустройству по телефону горячей линии главы: 8 (800) 201-67-47.
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