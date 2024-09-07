Замглавы Солнечногорска проверил работы по благоустройству деревни Голубое

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Обход территории провели в деревне Голубое в Солнечногорске. Заместитель главы муниципалитета Максим Барков проверил благоустройство и содержание территории, детских площадок и озера.

Проверка выявила недостатки в покосе травы, уборке вдоль дорог и на контейнерной площадке. На детской площадке требуется привести в порядок качели: смазать их и установить защиту на цепи. Заместитель главы на месте поручил ответственным устранить замечания в кратчайшие сроки.

«Был выявлен ряд проблем, связанных с благоустройством. По итогам обхода рекомендовал застройщику, который проводит работы, и поручил нашему муниципальному бюджетному учреждению привести в порядок территорию», — отметил Максим Барков.

Особое внимание он уделил набережной Новоголубовского озера, где продолжается укладка тротуарной плитки.

Специалисты проводят подобные обходы для мониторинга качества содержания территории и оперативного устранения недостатков каждую неделю.

Жители могут сообщить о замечаниях по благоустройству по телефону горячей линии главы: 8 (800) 201-67-47.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».