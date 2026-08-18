Замглавы Солнечногорска проверил благоустройство микрорайона Тимоново

Первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов совместно с депутатом окружного совета Александром Поляковым и жителями проинспектировал выполненные работы в микрорайоне Тимоново. Особое внимание уделили удобству пешеходных маршрутов и безопасности.

Участники мониторинга осмотрели тротуары, которые ремонтировали в 2023–2024 годах, а также новый разворотный круг с автобусным павильоном на улице Подмосковной. Жители показали участки, где нужно провести опиловку деревьев, потому что они закрывают пешеходные переходы и мешают обзору водителей.

Виталий Тушинов обсудил с горожанами вопрос транспортной обеспеченности. «Новый разворотный круг позволяет обеспечить запуск автобусов не только малого, но и среднего класса. Продолжаем работать над тем, чтобы в Тимоново было удобно и безопасно жить», — подчеркнул первый заместитель главы округа.

Кроме того, рассмотрели дальнейшее обновление пешеходной инфраструктуры, в том числе включение в программу ремонта на 2027 год тротуаров в районе школы. По итогам встречи составлен составили ряд поручений, которые рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.