Замглавы Солнечногорска провел встречу с жителями деревни Козино

В деревне Козино городского округа Солнечногорск 11 августа прошла встреча с жителями по вопросу размещения контейнерной площадки. В обсуждении приняли участие заместитель главы муниципалитета Эдуард Машковцев, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и депутат Совета депутатов Александр Болтенков.

В администрацию округа поступили обращения жителей, выразивших несогласие с размещением новой контейнерной площадки. В настоящее время в деревне уже функционируют две площадки. Новая контейнерная площадка была установлена на основании обращений граждан и соответствует всем санитарным нормам, однако ее появление вызвало вопросы у части населения.

«При организации контейнерных площадок важно учитывать не только технические возможности, но и удобство, соблюдение санитарных норм и общую организацию системы сбора отходов. Именно поэтому любые спорные вопросы необходимо обсуждать непосредственно с жителями и находить решение, которое будет учитывать интересы территории», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

По итогам встречи жителям предложили провести опрос по вопросу сохранения данной контейнерной площадки. После получения результатов администрация округа определит дальнейшие действия.

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