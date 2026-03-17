Замглавы Солнечногорска провел встречу с жителями деревни Колышево

Один из предложенных вариантов предусматривает строительство новой блочно-модульной котельной, которую «Газпром теплоэнерго МО» начнет возводить в 2026 году в рамках инвестиционной программы. Эта котельная обеспечит отопление всех домов в деревне, включая частные владения.

Другой вариант связан с программой социальной газификации, по которой жители могут заключить договор на подключение. В этом случае за счет бюджетных средств будет выполнено проектирование и прокладка газопроводов до границ участков, а расходы на внутреннюю разводку и установку отопительного оборудования возьмут на себя домовладельцы. Об условиях участия и стоимости рассказал представитель «Мособлгаза».

«Ждем обратную связь от жителей и в любом случае будем на их стороне. Если они откажутся от индивидуальных отопительных приборов, то однозначно в Колтышеве будет реализован в рамках инвестпрограммы „Газпром теплоэнерго МО“ новый тепловой источник — блочно-модульная котельная», — заявил Леонид Степанов.

Ранее глава Солнечногорска Константин Михальков сообщил о будущем обновлении водоснабжения в деревне Колтышево.