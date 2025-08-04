Замглавы Солнечногорска провел встречу с активистами молодежного движения

На набережной озера Сенеж прошла встреча первого заместителя главы городского округа Кирилла Типографщика с активистами молодежного движения, реализуемого в рамках проекта «Успех в единстве поколений». В мероприятии приняли участие молодые добровольцы, чья деятельность оказывает существенное влияние на развитие Солнечногорска.

В рамках встречи обсуждались вопросы взаимодействия администрации округа с молодежными сообществами и механизмы реализации значимых полезных инициатив. Людям, проявившим стремление к развитию, были вручены благодарственные письма от имени главы муниципалитета Константина Михалькова.

«С ребятами говорили про искусственный интеллект, как он влияет на нашу жизнь и почему не стоит бояться пользоваться ИИ. Также говорили про трансформацию и ее роль в развитии общества и городских пространств. Впереди много планов — двигаемся вместе», — рассказал Кирилл Типографщик.

Эта встреча стала эффективной платформой для обмена идеями и укрепления связей между администрацией и молодежным активом, способствуя тем самым дальнейшему развитию городского округа.