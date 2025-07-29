Замглавы Солнечногорска провел прием жителей в поселке Андреевка

Вместе с первым заместителем главы округа Александром Кузьминым на вопросы жителей отвечал прокурор Дмитрий Антонов. По итогам встречи рассмотрели 15 обращений.

Вопросы поднимались различные: благоустройство поселка, деятельность управляющих компаний и МБУ «ДЕЗ», правовой статус торговых объектов рядом с Пятницким шоссе, обслуживание ливневой канализации, а также работа образовательных учреждений в поселке городского типа Голубое.

Кроме того, Александр Кузьмин вместе с заместителями главы округа Ольгой Мошаровой и Леонидом Степановым, а также представителями территориального отдела и МБУ оперативно выехали на указанные в обращениях места для тщательного осмотра и обсуждения ситуации прямо на объектах.

«Я уверен: внимание к каждой проблеме и ее реальное решение — основа доверия между властью и людьми. Даже сложные вопросы можно сдвинуть с места, когда слушаешь и действуешь сообща», — рассказал Александр Кузьмин.

В результате встречи были определены основные шаги для решения выявленных проблем и повышения качества жизни людей. Всем обратившимся подробно ответили на их вопросы.