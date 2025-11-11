Замглавы Серпухова провела совещание с новым региональным оператором ТКО

В администрации городского округа Серпухов прошло совещание с заместителем главы муниципалитета Марией Барышевой, представителями ООО «Каширский региональный оператор» и предпринимателями. Они обсудили проблемы несвоевременного вывоза ТКО и обработки заявок бизнес-сообщества.

По всем обращениям нашли конструктивные решения.

«Все вопросы, поднятые на совещании, взяты на контроль. Мы совместно с новым регоператором приложим все усилия для наведения порядка в этой сфере», — подчеркнула заместитель главы городского округа Серпухов Мария Барышева.

В администрации напомнили, что заключение договоров на вывоз ТКО является обязательным для 1071 субъекта предпринимательской деятельности в Серпухове. Бизнесменам необходимо согласовать контейнерные площадки в администрации, предоставить карточку предприятия, справку о площади помещений и сведения об ОКВЭД.

Детальную информацию можно уточнить по адресу: улица Джона Рида, 26, кабинет № 3.