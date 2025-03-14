Замглавы Серпухова провела плановый выезд по обращениям жителей

В администрацию муниципалитета регулярно поступают обращения от жителей многоквартирных домов. Чтобы проконтролировать ситуацию, на место отправилась заместитель главы городского округа Татьяна Орлова.

Вместе с ней в плановом выезде участвовали депутаты окружного совета Алексей Батогов, Андрей Тихонов и Диана Алумянц, а также сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства и представители управляющих компаний.

В доме № 54 на Московском шоссе в понедельник произошло подтопление подвала. Управляющая организация незамедлительно приступила к откачке воды. Сейчас работы продолжаются. К ним также привлекут специализированную подрядную организацию, чтобы обследовать канализационную систему многоквартирного дома МКД, найти причины аварии и окончательно устранить проблему.

Жители дома № 7 на Борисовском шоссе пожаловались на протечку кровли. Управляющая компания ждет благоприятных погодных условий, чтобы приступить к работам по перекрытию около 120 квадратных метров крыши. Это поможет избежать подобных аварийных ситуаций в будущем.

«Важно, что управляющие компании находятся в прямом диалоге с жителями и оперативно реагируют на сигналы», — отметила Татьяна Орлова.