Замглавы Серпухова оценил организацию питания в Эффективной школе

В прошлом году в образовательном учреждении провели капитальный ремонт. Пищеблок полностью преобразился: появилась новая техника, полноценная столовая на 120 посадочных мест и команда поваров, искренне любящая свое дело. Школьники с удовольствием едят наваристые супы и ароматную выпечку. В столовой имеется разнообразный ассортимент салатов, а порции — большие.

По словам работников пищеблока, детям всех возрастов больше всего по вкусу борщ «Сибирский», гороховый суп, салат из капусты, компоты и вареники на завтрак.

«Все очень понравилось, приятная атмосфера. Захотелось вернуться в первый класс, чтобы у меня была такая же столовая», — отметил Андрей Чернышов.