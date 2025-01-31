Замглавы Серпухова и депутаты проверили два многоквартирных дома

Традиционные обходы территорий проводятся в городском округе еженедельно. На этот раз заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова, депутаты Андрей Тихонов и Марина Белова, а также сотрудники управления ЖКХ и управляющих компаний осмотрели еще два жилых дома.

В результате проверки установлено, что в доме № 69 на Российской улице имеются небольшие локальные моменты, над устранением которых управляющая компания уже работает. Жители дома подтвердили, что уборка выполняется своевременно.

«Проверим состояние ливневой канализации и проведем санитарную обрезку деревьев. Кроме того, рассмотрим возможность обустройства в следующем году дополнительного парковочного пространства», — отметила Татьяна Орлова.

Она также рассказала, что в доме № 100г на Советской улице устранена основная с канализационной системой. Специалистам осталось провести локальные работы. Уборка в подъезде сделана, но важно следить за тем, чтобы она была регулярной. Заместитель главы городского округа пообещала оценить динамику устранения оставшихся недочетов на следующей неделе.