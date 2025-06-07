Замглавы Реутова Владимир Покамин проверил строительство стадиона «Старт»

В Реутове продолжают возводить городской стадион «Старт», сейчас на объекте выполняют монолитные работы. На строительной площадке побывал заместитель руководителя муниципалитета Владимир Покамин.

Строители убирают с поля грунт, чтобы подготовить основание стадиона: уложить дренажные трубы и трубы подогрева. Владимир Покамин рассказал, что все монолитные работы планируют завершить до 20 июня.

«После этого приступим к обустройству кровли, фасада, проведем отделочные работы с таким расчетом, чтобы закончить и сдать в эксплуатацию объект в декабре», — рассказал Владимир Покамин.

Он также добавил, что на стройплощадке трудятся 85 человек, работают два крана, шесть КАМАЗов, два экскаватора, а также другой транспорт, который привозит необходимые материалы.

Недавно на шум в ночное время пожаловались жители ближайших домов. Во время проверки этот факт подтвердился и администрация приняла меря по сохранения покоя горожан. Подрядчика предупредили о недопустимости проведения работ с нарушением закона, его привлекут к ответственности.

«Есть закон Московской области о тишине, где прописано время суток, когда шуметь можно и когда этого делать нельзя. Городская администрация обязана принимать меры к его исполнению», — подчеркнул Владимир Покамин.

Отметим, что на новом стадионе «Старт» с комфортом будут тренироваться городские спортсмены. Специалисты благоустроят и территории вблизи объекта, обновят дорожное полотно на улицах Новая и Строителей.