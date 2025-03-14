Замглавы Реутова проверил строительство спорткомплекса на стадионе «Старт»

Сейчас на стадионе возводят монолитные перекрытия первого этажа спорткомплекса, через неделю начнут строить колонны второго, а в середине апреля там появится футбольное поле с подогревом. Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года.

Это будет многофункциональное здание: со стороны фасада возведут трехэтажный спорткомплекс, а со стороны футбольного поля обустроят многоярусные зрительские трибуны, которые вместят 1000 зрителей. На стадионе установят современную систему освещения, на прилегающей территории построят парковку.

Как рассказал заместитель главы Реутова Владимир Покамин, здесь откроют единственную в стране академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Валерия Чанова.

«Юные футболисты со всей Московской области и из других регионов России, мечтающие повторить легендарные победы прославленного вратаря, будут приезжать учиться в нам, в Реутов», — добавил он.

Помимо этого, в спорткомплексе планируют проводить турниры регионального и федерального масштаба.