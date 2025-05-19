Замглавы Реутова проверил благоустройство северной части города

В 2024 году в северной части части Реутова провели масштабную реконструкцию тепловых сетей. Первый заместитель главы города Алексей Ковязин проверил качество благоустройства территорий после проведенных работ.

Тогда в северной части Реутова поменяли 2400 метров магистрального трубопровода, подключили к новой системе 80 многоквартирных домов и 10 социальных объектов, улучшив условия для 30 000 жителей. Строители выровняли поверхности над тепломагистралями на Советской улице, обновили тротуары, привезли плодородный грунт, а также высадили деревья и кустарники. Однако комиссия выявила некоторые недочеты на улицах Гагарина, Победы и на проспекте Мира.

«Провалы в земле необходимо засыпать и восстановить пешеходные дорожки. Нужно вернуть ограждения, которые убрали. Мы видим, что на некоторых объектах подрядчик свои обязательства исполняет не в полном объеме. Указываем на эти недостатки уже не в первый раз, но ситуация пока не меняется», — подчеркнул Алексей Ковязин.

Он также отметил, что все работы должны выполнить в течение недели.

Напомним, что в 2025 году тепловые сети обновят в южной части Реутова. Работы проведут в несколько этапов, они продлятся до 2027 года. Специалисты поменяют 4100 метров трубопроводов, подключат к обновленной системе 135 многоквартирных домов и 16 социальных объектов. В итоге бесперебойным теплоснабжением обеспечат 50 000 жителей.