Замглавы Реутова Лилия Бабалова встретилась с руководством промпредприятия

Лилия Бабалова рассказала о программах субсидирования и о возможности участия в региональных и федеральных инициативах по развитию малого и среднего бизнеса.

Отметим, что ООО «Торгово-промышленная компания Азтек» выпускает расходные материалы для маркировочного оборудования и штрихкодирования. Специалисты завода также оказывают полиграфические услуги, продают решения для автоматизации бизнеса. Сегодня на производстве работают 20 единиц техники, с 2021 года компания модернизирует оборудование и увеличивает объемы производства. Продукция завода пользуется спросом по всей России. Помимо этого, число сотрудников увеличилось в полтора раза. ООО «Торгово-промышленная компания Азтек» также помогает детскому приюту «Родной дом». Все это говорит о значительном вкладе предприятия в развитие городского округа Реутов и Московской области.