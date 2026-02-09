Замглавы Пушкинского проверила ход строительства образовательного комплекса

6 февраля заместитель главы Пушкинского округа Ольга Жданова провела рабочий объезд строительных объектов Софринского образовательного комплекса. На двух площадках работают 74 человека, идет ремонт трех этажей в каждом здании.

Первой точкой маршрута стал объект в поселке Софрино на улице Полевой, дом 5. Здесь работают 42 человека. На первом этаже выполняют монтаж канализации, систем горячего и холодного водоснабжения, вентиляции. Параллельно ведется кладка перегородок из газоблока, оштукатуривание стен, а также демонтаж старых перегородок в раздевалках спортзала и в пищеблоке.

На втором этаже рабочие бурят перекрытия для прокладки инженерных коммуникаций, производят монтаж вентиляции, систем водоснабжения, штукатурят стены. На третьем этаже ведутся аналогичные работы. Со стройплощадки организован вывоз строительного мусора.

Вторым объектом проверки стало здание в деревне Нововоронино, микрорайон Софрино-1, дом 55. Сейчас здесь работают 32 человека с привлечением спецтехники. На объекте идет демонтаж старой штукатурки, перегородок и стяжки пола на всех трех этажах.

«Такие выезды — это не просто формальность. Это контроль темпа и качества работ, чтобы все решения — и технические, и организационные — принимались вовремя», — подчеркнула Ольга Жданова.