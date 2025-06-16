Замглавы Пушкино проверил строительство дорог к участкам многодетных семей

Выезд прошел по поручению главы муниципалитета. По словам замглавы округа, это первый подобный объект, который завершили в 2025 году.

Специалисты подготовили основание, уложили асфальтобетонное покрытие и отсыпали обочины. Всего в этом году в Пушкинском округе обустроят четыре массива к участкам многодетных семей.

«Сегодня мы приехали сюда, чтобы с жителями, с теми людьми, которые просили обустроить им дорогу, поговорить лично с глазу на глаз и получить оценку нашей работы. Приятно получить пятерку по пятибалльной шкале. Жители отметили, что дорожное покрытие их устраивает, они долго этого ждали и сегодня могут с комфортом передвигаться, не переживая за безопасность детей: и на велосипеде, и на самокате, и в ненастную погоду спокойно тут ходить», — отметил Максим Прибытков.