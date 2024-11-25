Замглавы Чехова проверил ремонт кровли в детской группе школы № 8

Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев провел проверку ремонта кровли в дошкольном отделении школы № 8. Это мероприятие стало частью работы по контролю за выполнением обещаний, данных местным жителям.

По поручению главы Чехова Михаила Собакина, Денис Разуваев, совместно с депутатами Совета депутатов, осмотрел выполненные работы. Важно было убедиться в высоком качестве материалов и соблюдении всех сроков. Все работы были завершены в полном объеме. Кровля теперь имеет двухслойное покрытие, а стыки качественно проклеены и герметизированы, что обеспечит долгосрочную эксплуатацию.

Ремонт кровли стал важным этапом в обеспечении комфортных условий для учеников и воспитанников школы. Кроме того, для устранения возможных протечек после ремонта кровли будет работать подрядчик, который займется ремонтом внутренних помещений.

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