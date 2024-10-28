Замглавы Подольска проверил состояние улиц и дворов в Климовске
Очередной обход территории города совершил заместитель руководителя муниципалитета Александр Кондратюк. Вместе с ним проверку проводили профильные специалисты, сотрудники управляющей компании и депутаты.
В микрорайоне Климовск проводятся плановые работы по ремонту тепловых сетей. Замглавы округа поручил специалистам после окончания ремонта привести в порядок территорию, дорожки, зеленую зону и парковочные карманы, а также убрать грунт и песок.
На проспекте 50 лет Октября возле домов № 20 и 22 экскаватор повредил уличное освещение. Александр Кондратюк потребовал установить у разрытых ям ограждение и таблички с информацией о сроках окончания ремонтных работ и ответственных лицах.
В ближайшее время профильные специалисты займутся решением вопросов, по которым были сделаны замечания.
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