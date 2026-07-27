Замглавы Подольска проверил содержание дома в микрорайоне Климовск

Заместитель главы Подольска Александр Золотов совместно с представителями профильных ведомств по обращениям жителей провел обход многоквартирного дома № 15/1 на улице Заводской в микрорайоне Климовск. Подобные мероприятия проходят еженедельно.

Комиссия зафиксировала проблемы: отсутствие надлежащей вентиляции чердачного помещения, вентканалы на чердаке не прочищены и не изолированы крышками, в квартирах пятого этажа наблюдаются локальные протечки и промерзание стен и потолка, частично нарушена теплоизоляция лежаков центрального отопления на чердаке, ежегодное протекание кровли приводит к образованию наледи и сосулек.

Золотов заверил жителей, что по итогам проверки управляющая компания проведет дополнительное обследование кровли, вентканалов и слуховых окон. Если проблемы подтвердятся, будут приняты меры для восстановления температурного режима. Он взял решение вопросов на личный контроль, подчеркнув, что дальнейшие действия направят на устранение причин неисправностей и улучшение условий проживания.