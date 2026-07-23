Замглавы Подольска проверил котельную на улице 50 лет ВЛКСМ

В рамках ежегодных планово-профилактических работ, которые традиционно проводятся в летний период, осуществляется комплексное обслуживание городских котельных. Заместитель главы Подольска Михаил Саруханов побывал с инспекцией в котельной, расположенной на улице 50 лет ВЛКСМ, 15.

На объекте выполнили широкий спектр мероприятий. Среди них — замена запорной арматуры; наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики, ремонт газового оборудования; комплексное испытание котлов; гидравлические испытания сетей, которые прошли проверку под давлением 12,5 атмосфер без порывов. Параллельно с профилактикой идут работы по модернизации: монтируется новый котел № 5.

Работы выполнены уже более чем на 50%. Предстоит завершить обвязку, монтаж систем автоматики, дымососа и вентилятора, а также провести пусконаладочные работы.

«Все основные запланированные работы выполняются согласно графику. Уже установлено новое оборудование, заменены задвижки, котлы готовы», — сказал Михаил Саруханов.

Благодаря закольцовке двух котельных нет риска срыва срока возобновления поставки ресурса жителям. В случае непредвиденных обстоятельств котельная на улице Гайдара, 11, сможет орбслуживать потребителей горячего водоснабжения.