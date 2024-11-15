Замглавы Подольска проверил благоустройство микрорайона Шепчинки

Заместитель главы муниципалитета Ольга Шашкова осмотрела состояние территорий. Она отметила, что замечаний по содержанию проверенной части микрорайона нет.

Около дома № 42 на Большой Серпуховской улице при выполнении работ по капитальному ремонту теплотрассы были повреждены пешеходные дорожки. Ольга Шашкова и ответственные специалисты осмотрели территорию. По просьбе жителей рядом с котлованом для труб обустроят настил, чтобы можно было беспрепятственно проходить к дому. Подрядная организация после завершения работ займется приведением территории в порядок.

Заместитель главы Подольска также обратила внимание ответственных служб на состояние мест общего пользования и контейнерных площадок. Все сделанные во время проверки замечания будут взяты в работу профильными специалистами.

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