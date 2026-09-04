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    Замглавы Подольска провела встречу с жителями в Климовске

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск

    Заместитель главы округа Ольга Шашкова встретилась с жителями микрорайона Климовск. Главной темой обсуждения стало проведение капитального ремонта на двух объектах.

    Жители получили детальные разъяснения от подрядчиков и лично оценили текущее состояние объектов. Ситуация с ДК имени 1 Мая находится в фазе активной стабилизации. Задержка связана с расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком, не прошедшим госэкспертизу. Полученные средства возвращены в бюджет. Сейчас работы ведет проверенная организация с успешным опытом ремонта школ и детсадов округа.

    Проведено комплексное обследование здания, скорректирован проект. Строительно-монтажные работы начнут после прохождения соответствующей экспертизы.

    В Климовской детской музыкальной школе завершен демонтаж. Жители подняли вопросы благоустройства территории и парковки — обращения взяты в работу.