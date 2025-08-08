Замглавы Подольска провел встречу с жителями ЖК «Весенний»
Темой обсуждения стала проблема с горячим водоснабжением. Такая ситуация сложилась из-за большой задолженности за газ.
Горячая вода в ЖК «Весенний» отсутствовала две недели. Из-за того, что жильцы вовремя не оплачивали коммунальные услуги, образовался значительный долг у управляющей компании, которая была вынуждена передать обслуживание комплекса единой теплоснабжающей организации.
Заместитель главы Подольска Михаил Саруханов рассказал, что при помощи администрации округа, городской прокуратуры и управляющей компании удалось достигнуть решения этой проблемы. Процесс передачи котельной прошел оперативно.
«С 1 августа „Подольская теплосеть“ является организацией, которая будет управлять, обслуживать и ремонтировать данную котельную и поставлять ресурс жителям», — сообщил Михаил Саруханов. Также «Подольская теплосеть» будет заниматься подготовкой котельной к зиме, что позволит избежать проблем с подачей тепла в квартиры жильцов.
Достигнутые договоренности жителей порадовали. «Это маленькая победа, я считаю, потому что в городе не такие большие проблемы с отоплением, как у нас. В основном это плановые отключения», — поделилась представитель совета дома Марина Климова.
Самое главное — в квартирах жильцов снова течет горячая вода. Впереди отопительный сезон, и дружные соседи надеются, что подобных отключений больше не повторится.