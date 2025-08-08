Замглавы Подольска провел встречу с жителями ЖК «Весенний»

Темой обсуждения стала проблема с горячим водоснабжением. Такая ситуация сложилась из-за большой задолженности за газ.

Горячая вода в ЖК «Весенний» отсутствовала две недели. Из-за того, что жильцы вовремя не оплачивали коммунальные услуги, образовался значительный долг у управляющей компании, которая была вынуждена передать обслуживание комплекса единой теплоснабжающей организации.

Заместитель главы Подольска Михаил Саруханов рассказал, что при помощи администрации округа, городской прокуратуры и управляющей компании удалось достигнуть решения этой проблемы. Процесс передачи котельной прошел оперативно.