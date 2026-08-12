Замглавы Подольска посетил детскую больницу

Заместитель главы городского округа Подольск Александр Золотов посетил Подольскую детскую больницу после оперативного устранения возгорания в подсобном помещении. Ранее в кладовой комнате соматического отделения на улице Кирова, 38/4 благодаря слаженным действиям экстренных служб, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Пострадавших нет. Дети в безопасности — 12 маленьких пациентов перевели в корпус больницы в деревне Бородино, где имеются все необходимые условия.

В ходе визита Александр Золотов встретился с заведующим отделением анестезиологии-реанимации Дмитрием Смирновым. Уже в ближайшее время начнется уборка и вывоз мусора — заместитель главы пообещал оперативно помочь с расчисткой помещения. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Причины возгорания устанавливаются специалистами.