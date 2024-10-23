Замглавы Подольска Александр Мамлай проверил подачу отопления в жилые дома

Заместитель главы Подольска Александр Мамлай проверил подачу отопления в многоквартирные дома в микрорайоне Высотный. В этом году здесь заменили теплосети в рамках государственной программы модернизации коммуникаций.

Александр Мамлай посетил три жилых дома — № 7, 9 и 13 — на Высотной улице. Жители подтвердили, что отопление подается в полном объеме.

Замглавы также поручил прибраться в подъездах в доме № 13 и вывезти обрезанные ветки возле домов № 11 и 13. Он осмотрел содержание дворов вместе с представителями управляющей компании и профильных ведомств. Все замечания передали на контроль ответственным лицам.

Отметим, подобные обходы будут продолжаться.

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