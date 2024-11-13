Замглавы Подольска Александр Мамлай провел обход в микрорайоне Межшоссейный

Заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай вместе с профильными специалистами провел проверку содержания территории микрорайона Межшоссейный. В ходе обхода он посетил дома 25, 25а, 27 и 31 на улице Свердлова, где ранее проводились восстановительные работы на теплотрассе.

Во время инспекции Мамлай поручил оперативно оградить разрытые ямы во дворе и около детской площадки, чтобы обеспечить безопасность жителей. Также он распорядился проверить актуальность номеров телефонов диспетчеров и обновить информационные стенды в подъездах этих домов.

Представитель администрации обратил внимание на необходимость уборки веток и мусора, покоса травы, а также наладки своевременного вывоза отходов с придомовой территории и детской площадки около дома № 15 на улице Свердлова. Кроме того, было предложено установить информационные доски в подъездах этого дома.

Мамлай подчеркнул важность организации плановой работы по уборке территорий и поручил профильным специалистам наладить этот процесс. Все выявленные замечания взяты на контроль и будут устранены в ближайшее время. Подобные обходы территории будут проводиться на регулярной основе для поддержания порядка и комфорта жителей.

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