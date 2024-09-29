Замглавы Павловского Посада встретился с жителями на личном приеме

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел личный прием граждан в Электрогорске. Он также встретился с коллегами из Роспотребнадзора.

Прием граждан в Электрогорске прошел 26 сентября. Филипп Ефанов обсудил с представителями Роспотребнадзора соблюдение требований законодательства торговыми объектами, реализующими пищевую продукцию.

На прием пришла и Тамара Степановна, которая задала вопросы по содержанию придомовой территории.

«Замечания, поступившие от неравнодушных жителей, предпринимателю надлежит устранить в обозначенные сроки. По вопросу содержания территории поручил сотрудникам МБУ „Дорожное хозяйство и благоустройство“ провести техническое обследование по указанному заявительницей адресу и доложить о принятых мерах», — сказал Филипп Александрович.

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