Замглавы Павловского Посада Владимир Шевелин провел прием жителей Демидова

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Владимир Шевелин посетил деревню Демидово. Совместно с начальником территориального отдела и местными жителями он осмотрел территории общего пользования и обсудил актуальные проблемы.

Во время обхода жители обратились к Владимиру Петровичу с просьбой произвести обрезку деревьев, нависающих над линиями электропередач. «Передам данную просьбу в работу профильным службам. Все предложения и замечания взял в работу, » — отметил Владимир Шевелин.

Также, 23 октября в администрации округа прошел личный прием граждан, на котором жители обратились к заместителю главы по личным вопросам.

«Обращения доведены до ответственных лиц и взяты на контроль. Работа с обращениями граждан — одно из важнейших направлений деятельности администрации округа. Такие приемы дают возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы и решать их в интересах граждан, » — подчеркнул Владимир Петрович.

Напомним, что для записи на личный прием можно позвонить по телефону: 2-11-79.

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