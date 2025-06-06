Замглавы Павловского Посада проверила содержание дворов в Электрогорске

Заместитель главы Павлово-Посадского округа Камиля Маркова проверила содержание общественных пространств и дворов в Электрогорске. Вместе с представителями территориального отдела она осмотрела состояние дорог и дворов.

Особое внимание уделили улице Классона. Жители домов № 3-14 уже обращались в администрацию с просьбой благоустроить дворы. Одной из главных проблем стали сухостойные деревья, которые могут упасть во время шквалистого ветра или грозы. По поручения главы Павловского Посада Дениса Семенова профильные службы удалили ветви и стволы. К моменту обхода территория была очищена.

Во время визита жители попросили скосить траву вокруг детской площадки. Они считают, что инициатива важна для поддержания порядка и безопасной среды для детей. Соответствующие работы будут включены в ближайший план работ.

Такие регулярные проверки и активное взаимодействие с населением способствуют развитию комфортной городской среды и укреплению доверия между жителями и органами власти.