Замглавы Павловского Посада проверил состояние дорог в Электрогорске

Мероприятие прошло по поручению главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова. Участие в нем приняли заместители главы Александр Кулаков и Сергей Балашов.

По итогам выезда комиссия отметила, что ямочный ремонт нужно провести на участках трассы «Рязанка». Также решили усилить работы по уборке листвы и мусора на обочинах и во дворах.

Кроме того, оценили модернизацию сквера у Дома молодежи. Здесь меняют брусчатое покрытие на асфальтовое и устанавливают новые бордюры.

Также ремонт недавно провели на детской площадке в сквере на Пионерской улице. Комиссия побывала и здесь.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» после замечаний главы округа почти закончили работы в раздевалках. Здесь покрасили двери и навели порядок. Скоро заменят ковровое покрытие на резиновое.

Отметим, что объезд провели в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».