Замглавы Павловского Посада проверил ремонт памятников участникам ВОВ

Пеший обход территории провел заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков. В том числе он проверил ход подготовки муниципалитета к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Обновление фасадов мемориалов и памятников в округе регулярно проводят весной. Этим занимаются специалисты городских служб.

В этом году благодаря комфортной погоде работы по восстановлению мест памяти начали в середине марта. В том числе приведут в порядок обелиск памяти павших Героев в деревне Евсеево.

Также замглавы округа провел встречу с жителями этого населенного пункта. Он отметил, что их замечания и предложения уже взяли в работу.

Кроме того, на встрече обсудили исполнения поручений с прошлых пешеходных обходов. Начальник Улитинского территориального отдела Ольга Федина сообщила, что городские службы реагируют на обращения оперативно.

Так, в деревне Улитино отремонтировали прогнувшийся забор в день поступления обращения, в течение недели опилили кустарник, который мешал проезду машин.