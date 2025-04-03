Замглавы Павловского Посада проверил качество благоустройства территорий

В Павловском Посаде первый заместитель руководителя муниципалитета Филипп Ефанов проверил, как выполнили его поручения, полученные во время пеших обходов территорий. Он побывал на улицах Кузьмина, Малой Песчаной и побеседовал с жителями.

Филипп Ефанов встретился с жителями дома № 49 по улице Кузьмина.

«В марте Ольга обращалась с вопросами по благоустройству придомовой территории и содержанию многоквартирного дома. Специалисты выполнили ремонт межпанельных швов, провели вырубку кустарников за домом, устранили подтопление подвального помещения», — рассказал он.

Ефанов также отметил, что незначительные проблемы все же остались, работники Государственного унитарного предприятия «Коммунальные системы Московской области» исправят их в течении недели. Замглавы Павловского Посада добавил, что организация дополнительных парковочных мест войдет в адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на следующий год.

Филипп Ефанов встретился и с инициативной группой на улице Малая Песчаная. Собравшиеся обсудили вопрос обустройства дорожного покрытия улицы.

«До 20-го июня проведем отсыпку полотна асфальтовой крошкой. Дополнительно проработаем вопрос устройства пешеходной тропы, — сказал Ефанов.

Напомним, что задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии главы Павловского Посада: 2-99-03. Запись на личный прием ведется по номеру: 2-99-05.