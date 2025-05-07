Замглавы Павловского Посада проверил благоустройство дворов

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов проверил благоустройство дворов на улицах Южная, Кирова и Павловская. Жители просили привести в порядок детские игровые комплексы и решить вопрос с парковкой.

Жители дома № 60 на улице Кирова попросили модернизировать детский игровой комплекс и обустроить дополнительный проезд во двор.

«Сегодня совместно с жителями и коллегами из управления благоустройства обсудили план проведения работ дворовой территории. 12 мая будет организован выезд подрядной организации для определения и согласования вопроса по устройству дополнительного проезда на территорию двора. Далее внесем изменения в схему благоустройства и приступим к выполнению работ», — сказал Филипп Александрович.

Жители дома № 30 на Южной улице обратились с просьбой отремонтировать детскую площадку и решить вопрос с дефицитом парковочных мест.

«Сотрудникам МБУ „Благоустройство“ до 13 мая поручено устранить все недочеты по детской площадке: окраска элементов игрового комплекса, ремонт качелей, привести в надлежащее состояние песочницу. По устранению дефицита парковочных мест также найдем решение — включим данную территорию в адресный перечень дополнительных работ», — отметил Филипп Ефанов.

Филипп Ефанов также встретился с жителями дома № 56 на Павловской улице.

«Главный вопрос, волнующий жителей, — безопасное пешеходное передвижение вдоль автомобильной дороги. Внесем в план ремонта на 2026 год дорожное полотно с устройством тротуара на улице Павловская», — сказал Филипп Александрович.

В администрации напомнили, что задать вопросы можно по телефону: 8 (496) 432-99-03. Также есть возможность записаться на личный прием граждан: 8 (496) 432-99-05.