Замглавы Павловского Посада провел встречу с жителями по благоустройству

Встречи с жителями по обсуждению комплексного благоустройства дворовых территорий продолжаются в муниципалитете. Очередное мероприятие состоялось 15 мая.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов встретился с жителями на общей дворовой территории улиц Кирова, 89, 91; Герцена, 18, 18а, и Тихонова, 86/16, 84. Главным вопросом встречи стало обсуждение плана комплексного благоустройства.

На территории планируется обустройство дополнительных парковочных мест, ремонт тротуаров и асфальтового покрытия, установка новой детской игровой площадки, организация освещения, сохранение имеющихся деревьев и посадка новых кустарников.

Жители обратились с вопросами включения многоквартирного дома в программу капитального ремонта, общественной безопасности, безопасности дорожного движения внутридворовой территории, вывоза мусора с имеющейся контейнерной площадки.

Филипп Ефанов подчеркнул, что представители администрации округа регулярно встречаются с жителями для оперативного решения возникающих проблем. «Благодаря сегодняшней встрече нам удалось получить обратную связь от жильцов, все пожелания будут учтены в схеме благоустройства дворовой территории», — сказал замглавы Павловского Посада. Он заверил, что после выполнения работ обязательно состоится еще одна встреча с жителями.