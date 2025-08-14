Замглавы Павловского Посада провел встречу с жителями дома № 14 по улице Фрунзе

В Павловском Посаде продолжаются встречи с жителями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Накануне такое мероприятие состоялось на улице Фрунзе.

Жители дома обратились с вопросами содержания жилых помещений. С ними пообщался первый заместитель главы Павлово-Посадского городского круга Филипп Ефанов.

«До 15 августа сотрудники управляющей организации проведут необходимые технические обследования помещений, после чего будут определены сроки ремонта многоквартирного дома», — отметил Филипп Ефанов.

Пробная встреча прошла во дворе дома № 2 по переулку БЖД. Жильцов интересовали темы водоотведения, безопасность во дворе.

«Ремонт входной группы проведем до конца текущей недели. Проработаем техническое решение по отводу воды, скапливающейся на дворовой территории во время осадков, установку искусственной неровности рассмотрим на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. По итогам работ проведем повторную встречу для оценки результата», — добавил Филипп Ефанов.