Замглавы Павловского Посада провел личный прием жителей

К заместителю главы Павлово-Посадского округа Александру Белоусову обратились десять жителей муниципалитета. Их интересовали вопросы ремонта домов и подъездов, жилищно-коммунального хозяйства, качества водоснабжения.

Помимо этого собравшиеся обсудили темы опиловки деревьев, социальной газификации, начислений за коммунальные услуги. Все обращения взяли на контроль. Вместе с представителями управляющей компании организуют выезды по адресам заявителей.

«Сегодня с коллегами провели очередной прием граждан. Вопросов много. Благодарю всех заявителей за активность и неравнодушие к родному Павлово-Посадскому округу. Будем искать пути решения и совместно делать наш город лучше и комфортнее», — отметил Александр Белоусов.

Напомним, что записаться на личный прием к замглавы округа можно по телефону: 8 (496) 432-99-05.