Замглавы Павловского Посада Александр Белоусов провел личный прием жителей

Жители Павловского Посада могли обратиться к заместителю главы Павлово-Посадского округа Александру Белоусову с частными вопросами. В округе прошел традиционный прием граждан.

К примеру, жительница муниципалитета Лидия Николаевна попросила помочь с вопросом смены председателя дома, который не является собственником квартир в доме. Другую обратившуюся женщину волновало качество благоустройства двора и скапливание воды в месте расположения газовой трубы.

«Приняли решение с заявительницей о совместной встрече на месте на следующей неделе. Знаю, что жильцов данных домов волнует модернизация детской игровой площадки, рассмотрим при формировании плана на следующий год», — прокомментировал Александр Белоусов.

Кроме того, жители задавали вопросы из сферы жилищно-коммунального хозяйства: о ремонте канализационной трубы в подвале, замене центральной водопроводной трубы, установке контейнерной площадки и пересмотре тарифа на электричество.