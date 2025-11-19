Замглавы Павловского Посада Александр Белоусов провел личный прием жителей

Заместитель главы администрации Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провел личный прием граждан. На мероприятие пришли шесть заявителей, каждый из которых озвучил свои бытовые и коммунальные проблемы.

В результате встречи были приняты конкретные решения и намечены дальнейшие шаги по каждому обращению.

Среди обсуждаемых вопросов была газификация улицы Родниковая в микрорайоне «Зеленый Берег». Заявительнице сообщили, что работы запланированы на 2027 год. Также было определено место для установки контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов, которая будет рассчитана на большую емкость.

Житель поселка по улице Калинина обратился с жалобой на неудовлетворительное качество воды. С ним провели разъяснительную беседу и договорились о выездном обследовании с отбором проб для лабораторных замеров.

Вопрос перерасчета за отопление на основании общедомового прибора учета также не остался без внимания: женщине разъяснили порядок расчетов и причины изменений в платежах.