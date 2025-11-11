Замглавы Павловского Посада Александр Белоусов провел личный прием жителей

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провел личный прием жителей в приемном кабинете администрации. К нему обратились четыре человека, которые сообщили о проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Александр Белоусов рассмотрел четыре обращения, в том числе по вопросу организации отопления и газоснабжения в погоревшем доме. Помимо этого, жители попросили включить один из многоквартирных домов в перечень по капитальному ремонту. Пожилая женщина обратила внимание на мусор, который остался после пожара. Его вывезут в 2026 году.

Еще одна семья, проживающая в центре Павловского Посада, попросила привлечь подрядчика к ответственности за нарушения во время проведения капитального ремонта кровли. По словам Александра Белоусова, ответственные направят обращение в Фонд Московской области.

По всем заявлениям администрация обеспечит обязательную обратную связь о принятых решениях и дальнейших шагах.