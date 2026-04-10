Замглавы Павлово-Посадского округа проверил состояние городских объектов

Первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов совместно с профильными службами провел объезд территории 9 апреля. Основное внимание уделили подготовке к фестивалю «17 мгновений…» имени В. В. Тихонова.

В ходе проверки осмотрели городской парк, поселок Большие Дворы, а также коттеджные поселки «Дубрава» и «Березки Парк». В некоторых местах зафиксировали подтопления улиц — этот вопрос держат на контроле. Также оценили состояние привокзальной площади и улиц.

Службам поручили оперативно навести порядок на объектах к фестивалю: убрать мусор, провести мелкий ремонт и покраску там, где нужно. Кроме того, обсудили задачи по благоустройству города в целом: ликвидацию мусора вдоль дорог, ямочный ремонт, обновление остановочных павильонов, покраску бордюров и дорожной разметки. Эти меры, хоть и небольшие, заметно влияют на внешний облик города.

Глава округа поблагодарил всех, кто уже участвует в наведении порядка и делает город чище и уютнее.