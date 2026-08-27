Замглавы Павлово-Посадского округа провел встречу с жителями

26 августа Александр Кулаков провел прием граждан по личным вопросам в формате открытого диалога. Участники обратились с вопросами о переселении из аварийного жилья, ремонте дорог и установке искусственных неровностей.

Наибольшее количество обращений касалось трех ключевых сфер. Переселение из аварийного жилья — эта тема остается одной из самых острых: в 2026 году в округе запланировано расселение 67 жилых помещений общей площадью более двух тысяч квадратных метров. Жители также обращали внимание на состояние дорожного покрытия и безопасность дорожного движения.

Александр Кулаков отметил важность прямого общения с населением: только такой диалог помогает понять суть вопроса и совместно с ответственными службами принять решение. По его словам, этот прием был особенно сложным — в каждом вопросе есть много «подводных камней», и с коллегами предстоит просчитать все возможные варианты.

С жителями согласованы повторные встречи после детальной проработки вопросов. Представители Мосавтодора и дорожного ремонтно-строительного управления проведут покосы травы и грейдирование дорог, а вопросы дорожной безопасности вынесут на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

Всем заявителям направят письменные ответы. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-03.