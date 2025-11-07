Замглавы Павлово-Посадского округа посетил крупное фармпредприятие
Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 6 ноября посетил производство АО «Брынцалов-А». Это крупное отечественное фармацевтическое предприятие, деятельность которого посвящена созданию и производству высокоэффективных и качественных лекарственных препаратов, соответствующих уровню современной медицины.
Ключевые приоритеты компании — укрепление фармацевтического суверенитета России и создание разветвленной сети доставки жизненно важных лекарств во все регионы страны. Сергей Балашов лично убедился, что все производства являются экологически чистыми. Цеха оснащены современными системами улавливания пыли, газов и отходов, которые отвечают строгим мировым стандартам.
Особая гордость «Брынцалов-А» — бескомпромиссная система контроля качества. Ни один препарат не покидает склада, не пройдя тщательного химического, микробиологического и фармакологического анализа.
Отметим, за последние шесть месяцев на предприятии создано более 30 новых рабочих мест с комфортными условиями для эффективной работы.
В ходе встречи генеральный директор Дмитрий Носков обозначил актуальную проблему дефицита кадров. Компания активно привлекает новых специалистов и имеет впечатляющие планы по развитию.
«Поблагодарил Дмитрия Сергеевича за конструктивный диалог. Уверен, что мы найдем оптимальные пути решения поставленных задач для плодотворного сотрудничества на благо жителей нашего округа» — Сергей Балашов.