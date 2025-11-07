Замглавы Павлово-Посадского округа посетил крупное фармпредприятие

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 6 ноября посетил производство АО «Брынцалов-А». Это крупное отечественное фармацевтическое предприятие, деятельность которого посвящена созданию и производству высокоэффективных и качественных лекарственных препаратов, соответствующих уровню современной медицины.

Ключевые приоритеты компании — укрепление фармацевтического суверенитета России и создание разветвленной сети доставки жизненно важных лекарств во все регионы страны. Сергей Балашов лично убедился, что все производства являются экологически чистыми. Цеха оснащены современными системами улавливания пыли, газов и отходов, которые отвечают строгим мировым стандартам.

Особая гордость «Брынцалов-А» — бескомпромиссная система контроля качества. Ни один препарат не покидает склада, не пройдя тщательного химического, микробиологического и фармакологического анализа.

Отметим, за последние шесть месяцев на предприятии создано более 30 новых рабочих мест с комфортными условиями для эффективной работы.