Замглавы Оксана Юрьева проверила общественные пространства Власихи

В городском округе Власиха заместитель главы Оксана Юрьева совместно с представителями МБУ «ЖКХ и благоустройство» проверила состояние общественных пространств, включая микрорайон Спортивный, Березовую рощу и Соборную площадь.

В ходе инспекции было отмечено, что детские городки в микрорайоне Спортивный содержатся в хорошем состоянии: игровые элементы исправны, травмобезопасное покрытие чистое, урны своевременно освобождаются от мусора. Однако были выявлены и некоторые недостатки.

Среди замечаний — необходимость обрезки кустарников и покоса травы в микрорайоне Спортивный, приведения в порядок контейнерной площадки в соответствии с санитарными нормами. В Березовой роще требуется уборка валежника и сухих веток для обеспечения безопасности и комфорта прогулок. Также проблемой стала несанкционированная реклама на столбах и у входов в дома, которую пообещали убрать.

По словам заместителя директора МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрия Зимина, все замечания уже взяты в работу.