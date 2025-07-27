Замглавы округа Татьяна Калашникова проверила дворы в микрорайоне Балашиха-1

Вместе с ней участие в обходе приняли активные жители, представители управляющей организации ООО «УК Энтузиаст» и МБУ «Благоустройство-Балашиха». Основной целью мероприятия стала оценка состояния дворовых и общественных территорий, а также контейнерных площадок.

Во время обхода комиссия тщательно проверила улицы Мира, Молодежная и Крупская. Участники мероприятия отметили как положительные моменты, так и ряд недостатков, требующих незамедлительного устранения.

Татьяна Калашникова дала ряд поручений ответственным службам, таких как: покраска детской игровой площадки у дома № 13 по улице Мира, закрашивание вандальных надписей на фасадах зданий, обрезка кустов и уборка мусора вдоль дороги общего пользования по улице Мира, установка воронок на ливнестоках в доме № 2 на Молодежной улице и контроль за кронированием деревьев, расположенных в непосредственной близости от многоквартирных домов.

Все выявленные замечания администрация Балашихи взяла на контроль. Татьяна Калашникова подчеркнула важность взаимодействия с жителями и активного участия общества в процессе благоустройства, отметив, что только совместными усилиями можно добиться значительных изменений и улучшения качества жизни в микрорайоне.