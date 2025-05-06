Замглавы Одинцовского округа проверит качество содержания дворов 7 мая

Заместитель главы Одинцовского городского округа Станислав Григорьев на постоянной основе проводит обходы территории в городе Одинцово. Практика регулярных выездных проверок помогает более оперативно решать актуальные вопросы городской инфраструктуры.

Ближайший обход, главной целью которого станет проверка комплексного благоустройства дворовых территорий, состоится 7 мая. Присоединиться к проверке смогут все желающие.

Сбор участников назначен на 11:00 по адресу: город Одинцово, двор дома № 8 по ул. Говорова. На данной территории запланировали создать парковочные карманы, отремонтировать пешеходные дорожки и обновить элементы благоустройства. Все работы выполняются в рамках муниципальной программы.

Стоит отметить, что в обходе примет участие руководство Управления благоустройства администрации муниципалитета.