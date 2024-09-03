Замглавы Общественного совета проверил миграционный отдел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В рамках акции «Гражданский мониторинг» заместитель председателя Общественного совета при Управлении Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск Екатерина Иванова посетила отдел по вопросам миграции. Она проверила документацию, осмотрела оснащение кабинетов и пообщалась с гражданами на приеме.

Зампредседателя Общественного совета при Управлении Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск Екатерина Иванова проверила в отделе по вопросам миграции правовые документы на информационных стендах, основную документацию в подразделении, а также материально-техническое оснащение рабочих кабинетов.

Также проверяющая побеседовала с сотрудниками и поучаствовала в приеме граждан. Екатерина Иванова положительно оценила работу отдела.

Напомним, акцию «Гражданский мониторинг» проводят для укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел. Общественные советы активно участвуют в ней. Они посещают подразделения МВД, оценивая их работу.

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