Замглавы Наро-Фоминского округа проверил реконструкцию стадиона школы в Верее

Обновление стадиона Верейской школы № 1 активно продолжается в Наро-Фоминском округе. В рамках рабочего обхода территории на объекте побывал первый заместитель главы муниципалитета Виталий Ширшов.

Виталий Ширшов детально ознакомился с ходом реконструкции пришкольного стадиона, где проводят текущий ремонт и замену искусственного покрытия футбольного поля. Специалисты занимаются демонтажом старых покрытий и оснований, а также земляными работами.

По итогам осмотра стороны рассмотрели график дальнейших работ, четкое слеование которому позволит завершить реконструкцию в установленные сроки. Первый заместитель главы Наро-Фоминского округа особо отметил необходимость строгого соблюдения строительных технологий на каждом этапе — это залог долговечности и безопасности будущей спортивной площадки.

Обновленный стадион создаст комфортные и современные условия не только для учащихся Верейской школы № 1, но и для тренировок местных спортсменов, а также для проведения школьных и окружных спортивных мероприятий.