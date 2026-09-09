Замглавы Наро-Фоминского округа посетил парк «Мечта» в Селятине

8 сентября заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Андрей Ковалько и начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев посетили парк «Мечта», чтобы лично обсудить с администрацией учреждения вопросы, волнующие жителей поселка. В ходе обхода территории были рассмотрены проблемные точки, включая состояние освещения, уборку площади у сцены и содержание нового скейт-парка.

Одной из главных тем встречи стало освещение. После земляных работ по замене части трубопровода некоторые фонари пока подключены по временной схеме. В ближайшее время все светильники будут подключены в соответствии с установленными правилами и стандартами. Также были отмечены загрязнения на площади у сцены, оставшиеся после проведения работ. Работники парка продолжают уборку и планируют полностью очистить территорию до конца сентября.

Отдельное внимание было уделено новому скейт-парку, который уже стал излюбленным местом для экстремалов и любителей активного отдыха. Участники встречи подчеркнули необходимость бережного отношения к этому объекту и контроля за его состоянием, чтобы он оставался гордостью поселка.

Парк «Мечта» является излюбленным местом для прогулок, занятий спортом и проведения мероприятий среди селятинцев и гостей поселка, поэтому жители особенно внимательно следят за его состоянием. По итогам встречи все поднятые темы были взяты на контроль. Администрация продолжает работу над тем, чтобы Селятино становилось еще комфортнее для жизни и отдыха.